Presedintele american, Donald Trump, este ferm hotarat sa impuna o noua serie de taxe vamale - de 10% - pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ar putea anunta aceasta in zilele urmatoare, a informat sambata presa americana, citata de AFP. Donald Trump a "decis sa impuna taxe vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari", a scris Washington Post, adaugand ca anuntul ar putea interveni "in cateva zile". Cotidianul Wall Street Journal intrevede si el un anunt pentru zilele care urmeaza. Citand surse anonime, cele doua jurnale aduc in discutie…