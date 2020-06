Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a alaturat vineri miilor de protestatari din Ottawa pentru a denunta rasismul si violenta politiei in urma mortii lui George Floyd in SUA, asezandu-se in genunchi alaturi de acestia, informeaza AFP. Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat…

- Fostul presedinte democrat Barack Obama saluta, intr-un mesaj video, ”schimbarea de mentalitate” operata in randul americanilor care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei, care ar putea, in opinia sa, sa conduca la reforme la nivel national, relateaza AFP, potrivit news.ro.Predecesorul…

- "Nu sunt pentru decretarea starii de insurectie", care i-ar permite presedintelui american Donald Trump sa desfasoare soldati activi in fata cetatenilor american si nu rezervisti ai Garzii nationale, a declarat Esper in cursul unei conferinte de presa. "Optiunea de a utiliza soldati activi…

- Un barbat din Salt Lake City a avut o reactie iesita din comun in cursul unei protest organizat ca urmare a decesului lui George Floyd. Furios, contramanifestantul a scos un arc pentru a-l folosi, spun martori, impotriva unor protestatari de culoare.

- Fiica primarului New York-ului, Bill de Blasio, a fost arestata in timpul unui protest din apropiere de Union Square, au declarat surse din politie citate de DPA, preluate de Agerpres.Chiara de Blasio, 25 de ani, facea parte dintr-un grup de circa 100 de persoane care aruncau cu obiecte in politisti,…

- Autoritatile americane trebuie sa actioneze pentru a opri politia sa ucida afro-americani neinarmati, a declarat joi Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, dupa incidentul mortal inregistrat la Minneapolis in urma cu cateva zile, relateaza dpa, Reuters si Xinhua, potrivit…

- Un weekend agitat: in Polonia, Germania, Elveția și Marea Britanie, mii de persoane au ieșit pe strazi denunțand incalcarea drepturilor civice in vremea pandemiei. Poliția poloneza a oprit o manifestație antiguvernamentala in capitala Varșovia, folosind gaze lacrimogene și operand arestari. Pe Facebook,…

- Ministrul german al justitiei, Christine Lambrecht, a declarat marti pentru radio Deutschlandfunk ca monitorizarea persoanelor prin aplicatii pentru telefon impotriva raspandirii coronavirusului nu se va putea realiza in Germania decat in cazul persoanelor care vor accepta acest lucru pentru ca germanii…