Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai grave incendii din istoria Californiei au continuat sa faca ravagii duminica in statul american in care zeci de mii de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, in timp ce furtunile amplifica riscul de izbucnire a unor noi focare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca miercuri casele din nordul Californiei, o zona devastata de multiple incendii care avanseaza rapid, informeaza AFP potrivit Agerpres. La Vacaville, un oras de aproximativ 100.000 de locuitori situat intre San Francisco si Sacramento, capitala Californiei,…

- Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca miercuri casele din nordul Californiei, o zona devastata de multiple incendii care avanseaza rapid, informeaza AFP. La Vacaville, un oras de aproximativ 100.000 de locuitori situat intre San Francisco si Sacramento, capitala Californiei,…

- Un numar de 35 de persoane dintr-un bloc de locuinte au fost evacuate duminica, la Galati, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la parter, de la o lumanare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, pompierii au…

- Autoritațile din China au reinstaurat, duminica, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc in apropiere de Beijing au fost plasate in izolare, dupa ce in regiunea unde stau au fost depistate 18 cazuri de infecție cu coronavirus, scrie BBC. Restricțiile au intrat in vigoare…

- Aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate pe raul Jiu si pe afluentii acestuia, 282 de persoane fiind evacuate din calea apelor, fara sa fie consemnate victime omenesti, se arata intr-o informare…

- Un numar de 270 de persoane din Lupeni, Uricani si Aninoasa au fost evacuate, vineri, din calea inundatiilor care s-au produs in cursul diminetii in zona Valea de Brazi-Campu lui Neag, din Valea Jiului, oamenii fiind dirijati spre scoala generala 2 din localitatea Barbateni, potrivit datelor Inspectoratului…

- Tiraspol, 2 iun – Sputnik. In pofida pandemiei coronavirusului, rata mortalitații in Transnistria s-a diminuat. Numarul de decese in cele cinci luni ale anului 2020 este cu 217 cazuri (7,5%) mai puține decat in ​​aceeași perioada din 2019. Acest lucru a fost anunțat in cadrul unei ședințe a Centrului…