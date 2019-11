Stiri pe aceeasi tema

- Un ales republican a exprimat duminica un punct de vedere opus celui al lui Donald Trump si al responsabililor partidului opunandu-se unei audieri publice in Congres a avertizorului de integritate aflat la originea anchetei privind suspiciunile de abuz de putere asupra presedintelui american, amenintat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters. ''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este foarte…

- Ambasadorul american la Uniunea Europeana a recunoscut ca a conditionat un ajutor militar destinat Ucrainei de deschiderea unei anchete asupra unuia dintre rivalii democrati ai lui Donald Trump, Joe Biden, cu prilejul audierii la care a participat in cadrul anchetei pentru destituirea presedintelui…

- Vindman, locotenent-colonel al armatei americane si angajat in Consiliul pentru Securitate Nationala (NSC), este luat drept tinta de Trump de la publicarea marturiei sale in Congres in 29 octombrie. Presedintele american a comunicat in acea zi pe Twitter ca Vindman nu a fost "niciodata un adept al…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a acuzat duminica, intr-un interviu la Fox News, ca mass-media a incercat sa mușamalizeze suspiciunile de corupție la adresa fostului vicepreședinte american Joe Biden și familiei acestuia. Giuliani a amenințat totodata cu dezvaluiri…

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- Donald Trump "este un copil": astfel si-a justificat republicanul american Joe Walsh candidatura in alegerile primare impotriva actualului presedinte american, pentru alegerile prezidentiale din noiembrie 2020, devenind la ora actuala al doilea sau contracandidat al acestuia, informeaza duminica…