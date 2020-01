Stiri pe aceeasi tema

- Procesul din Senat ar trebui sa se deruleze "foarte rapid", a declarat joi seara presedintele Statelor Unte, Donald Trump, referindu-se la procedura demiterii, pe care a catalogat-o drept o "farsa", informeaza Mediafax citând CNN. "Procedura demiterii este o farsa",…

- Un asociat al avocatului personal al lui Rudy Giuliani, Lev Parnas, il acuza pe presedintele american Donald Trump de faptul ca ”stie totul” in scandalul ucrainean, relateaza The Huffington Post potrivit news.roPostul american MSNBC a difuzat miercuri un interviu cu Parnas, in timp ce locatarul…

- Lev Parnas, un asociat al lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus ca liderul SUA "știa cu exactitate ce se intampla" in ceea ce privește eforturile unor apropiați ai președintelui pentru a forta Ucraina sa-l ancheteze pe Joe Biden, unul din potențialii sai contracandidați.Citește…

- Procurorii americani sustin ca Lev Parnas, un asociat al lui Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a primit suma de un milion de dolari din partea unui avocat al oligarhului ucrainean Dmytro Firtash, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.Procurorii sustin ca Lev…

- Un fost colaborator al avocatului lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este dispus sa depuna marturie despre intalnirile pe care republicanul Devin Nunes le-a avut anul trecut la Viena cu un fost procuror ucrainean cu scopul de a demara o ancheta care sa il vizeze pe Joe Biden, potrivit CNN, informeaza…

- Ambasadorul Gordon Sondland, un apropiat al lui Donald Trump, l-a implicat in mod direct pe presedintele Statelor Unite in solicitari controversate adresate Ucrainei, din cauza carora este vizat intr-o procedura exploziva de destituire, relateaza AFP.”Noi am urmat ordinele presedintelui”,…

- Procurori federali din statul american New York investigheaza daca avocatul Rudy Giuliani a obtinut profituri personale de pe urma unui proiect de gaz natural din Ucraina al unor asociati care au contribuit la eforturile presedintelui Donald Trump de anchetare a rivalilor politici, relateaza WSJ,…

- Camera Reprezentantilor din SUA a initiat verificari, in cadrul anchetei care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, pentru a stabili daca oligarhul ucrainean Dmitry Firtash le-a oferit fonduri unor asociati ai lui Rudolph Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba.Comisii…