- Un distrugator rus a urmarit un submarin nuclear american in largul Insulelor Kurile, in apele teritoriale rusesti, a anuntat sambata Moscova, o acuzatie respinsa de armata americana, relateaza AFP. Potrivit Ministerului rus al Apararii, nava flotei ruse din Pacific ''Maresal Shaposhnikov''…

- Statele Unite si Germania, alaturi de aliati si parteneri vor continua eforturile diplomatice cu Rusia, a declarat presedintele american, Joseph Biden, in cursul conferintei de presa organizate impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei.

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza agerpres.ro.

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…