Camera Reprezentantilor a Congresului Statelor Unite va trebui sa se pronunte luni sau marti asupra unei rezolutii solicitand-i vicepresedintelui Mike Pence sa il demita pe Donald Trump din functia sa, noteaza AFP si Reuters.



In timp ce apelurile republicane la demisia lui Donald Trump se inmultesc, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, s-a declarat, duminica, pregatita sa lanseze in urmatoarele zile mai multe actiuni rapide pentru a obtine plecarea presedintelui in exercitiu, printre care a doua procedura de destituire, ca urmare a violentelor de la Capitoliu.

