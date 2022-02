Stiri pe aceeasi tema

- ''Credem ca Rusia ar putea produce o inregistrare video de propaganda foarte violenta, care ar arata cadavre si persoane care joaca rolul de persoane indoliate, precum si imagini cu locuri distruse cu echipamente militare ucrainene sau occidentale'', a precizat John Kirby, in cadrul unei conferinte…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- SUA au declarat joi ca au dovezi ca Moscova intentioneaza sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP. ''Credem ca Rusia ar putea produce o inregistrare…

- Rusia are medici, infirmieri si spitale de campanie la frontiera cu Ucraina, pe fondul mobilizarii de trupe ruse in aceasta zona, a declarat marti intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, transmite EFE. Potrivit lui Kirby, Moscova si-a intensificat in ultimele saptamani…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- SUA vrea sa trimita 8.500 de militari in Europa. Deja a trimis un avion plin cu armament. Totodata, Olanda, Spania, Franța și toate țarile NATO vor sa trimita nave de razboi, avioane și muniție in Ucraina și in țarile vecine. Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…