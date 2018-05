Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc la o școala din Indiana, Statele Unite. Cel puțin doua persoane au fost ranite, informeaza presa locala. Suspectul a fost prins și se afla în custodia autoritaților.

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui atac armat produs vineri la un liceu din statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Statele Unite citate de postul CBS News. Un individ a deschis focul vineri in Liceul din Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston.…

- Daca va ingrijoreaza un istoric negativ din Biroul de Credite, peste 3 saptamani veti putea cere stergerea lui. Analistii va atrag atentia, insa, ca in lipsa unor astfel de informatii, bancile v-ar putea refuza accesul la credite, in viitor. Pe 25 mai, intră în vigoare în România,…

- Presupusul autor al atacului armat din Statele Unite a fost arestatPresupusul autor al atacului armat comis in apropierea orasului american Nashville a fost arestat preventiv, anunta autoritatile din Statele Unite, potrivit cotidianului The New York Times. Travis Reinking, suspectat…

- Sute de mii de persoane au protestat in Statele Unite si in alte orase alte lumii impotriva armelor de foc, la initiativa unor studeni care cer noi masuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relateaza site-ul postului BBC si cotidianul The New York Times,

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

