Fostul candidat republican la alegerile prezidentiale din SUA in 2012, Mitt Romney, a castigat detasat scrutinul primar republican in statul Utah in vederea alegerilor pentru Senatul SUA, insotindu-si revenirea in politica cu promisiunea de a taxa eventualele greseli ale presedintelui Donald Trump, informeaza AFP. 'Ei bine, putem spune ca echipa noastra a castigat alegerile primare', a declarat Romney in fata sustinatorilor sai, dupa ce l-a invins net pe rivalul sau, conservatorul Mike Kennedy, cu peste 70% din voturi, conform rezultatelor provizorii. Victoria ii garanteaza lui Romney…