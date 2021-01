Susținatorii președintelui Trump se aduna la Washington, in timp ce președintele intenționeaza sa abordeze un miting pro-Trump care are loc pe marginea unei sesiuni comune a Congresului pentru a certifica rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, relateaza Fox News, singura instituție de presa care acorda atenție evenimentului public. Se intampla in timp ce președintele exercita presiuni […] The post SUA: Mitingul pro-Trump, cenzurat de presa americana, ultima forțare a rezultatului alegerilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .