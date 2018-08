Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sute de simpatizanti neonazisti sunt asteptati duminica la Washington, in fata Casei Albe, o adunare ce va avea loc sub o mare tensiune la un an de la incidentele sangeroase petrecute la Charlottesville (statul Virginia), relateaza AFP, citat de Agerpres.Organizatia informala 'Unite…

- O demonstratie organizata de doua grupari de extrema dreapta a fost dispersata rapid, sambata la Portland (nord-vestul SUA), dupa ce mai multi contramanifestanti au aruncat pietre si sticle catre fortele de ordine, transmit AFP si Xinhua.

- In urma unor anchete efectuate de politia din Germania a fost descoperita o lista alcatuita de extremisti de dreapta in care sunt mentionate numele a peste 25.000 de persoane considerate opozanti politici, potrivit Ministerului german al Justitiei, relateaza marti dpa, preluata de Agerpres. …

- La prima vedere este un paradox, dar in Ungaria, incepand din 28 iunie, a aparut o noua formatiune politica, partidul „Patria noastra“. I se potriveste caracterizarea din titlu deoarece se situeaza la dreapta partidului „Jobbik“, considerat formatiunea de extrema dreapta din spectrul politic unguresc.

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini, liderul extremei drepte, a anuntat ca a depus o plangere pentru defaimare impotriva scriitorului antimafia Roberto Saviano, cel mai vrulent critic al sau in prezent, relateaza AFP.

- Liderul partidului Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema dreapta) Alexander Gauland a salutat succesele din trecutul Germaniei si a apreciat ca regimul nazist reprezinta doar o mica parte a istoriei nationale germane, relateaza agenția DPA, citata de News.ro.

- Lidera extremei-drepte franceze Marine Le Pen a denuntat luni o 'lovitura de stat' comisa de Uniunea Europeana in Italia, unde presedintele Sergio Mattarella ar urma sa il desemneze pe Carlo Cottarelli sa formeze un nou guvern, scrie agerpres.ro.

- Absent de la Festivalul de la Cannes de 27 de ani, americanul Spike Lee a fost incoronat sambata cu Marele Premiu pentru "BlacKkKlansman", un film pamflet in care regizorul din Brooklyn denunta rasismul, extrema dreapta dar si politicile presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.…