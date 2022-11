Stiri pe aceeasi tema

- Sambata și duminica s-au disputat partidele etapei cu numarul 12, din cadrul ligii a patra. Liderul clasamentului, Arieșul Mihai Viteazu a evoluat pe teren propriu, unde a reușit sa se impuna in fața celor de la Minerul II Ocna Dej, scor 3-0. De la aceeași ora, Unirea Tritenii de Jos a reușit o noua…

- In Registrul partidelor politice de la Tribunalul Bucuresti au fost inregistrate anul acesta nu mai putin de 21 de partide. Care au ca scop preluarea puterii in Romania. Sunt partide mici sau foarte mici, cu sedii principale in apartamente de bloc, in comune din Tulcea sau Bacau, in mansarde de prin…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este „pregatit” sa lucreze cu opozitia republicana din Congres, dupa ce a reusit sa contracareze „valul” conservator promis in alegerile intermediare (”midterms”), relateaza AFP. „Sunt pregatit sa lucrez cu opozitia republicana”, a declarat Biden,…

- O infrangere majora in alegerile de marți ar putea pune capat viitorului politic al lui Joe Biden, ajuns acum la varsta de 80 de ani, chiar daca consilierii sai sugereaza ca acesta ar mai putea candida la prezidențialele din 2024, scrie Washington Post . Președintele Joe Biden și-a petrecut ultima parte…

- Astazi, in cadrul Conferinței Orașenești a PSD Buhuși, ca urmare a performanțelor realizate, primarul Vasile Zaharia a fost reconfirmat in funcția de președinte al Organizației orașenești PSD Buhuși. „Il felicit pentru modul in care transpune misiunea admnistrativa in investiții demarate, monitorizate…

- Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat ca senatorii PNL, AUR și USR care fac parte din Comisia economica și Comisia pentru energie, au votat din nou impotriva intereselor romanilor, respingand amendamentele PSD pentru menținerea in funcțiune a CET Paroșeni și ale minelor Lupeni și Lonea care deservesc…

- PARLAMENT… Vesti bune pentru vasluienii cu consum mare de energie electrica. Senatul a decis ieri modificarea OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica. Printre modificarile aprobate se numara si aceea potrivit careia compensarea se va face la consumul curent de…

- Președintele Comisiei de Munca din Senat, senatorul PNL Virgil Guran, a declarat ca „trebuie sa invațam sa fim bogați și cinstiți”, incercand sa explice motivul pentru care senatorii au adoptat majorarea salariilor parlamentarilor și a primarilor . „In ’90, l-am auzit pe Ion Iliescu cum spunea «Sa fim…