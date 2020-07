Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei Bill Barr va raspunde marti, in cadrul unei audieri in Congres, intrebarilor despre interventia agentilor federali la Portland unde, potrivit lui, "revoltele" nu mai au nicio legatura cu moartea lui George Floyd, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Protestatari violenti…

- Politia a utilizat sambata grenade cu efect acustic si luminos si spray-uri iritante cu jet de ardei iute impotriva manifestantilor la Seattle, care s-au alaturat miscarii initiate la Portland impotriva rasismului si desfasurarii de agenti federali la ordinul presedintelui Donald Trump, potrivit…

- „Deja sunt lucruri in miscare. (...) Se va intra cu buldozerul, cu lama, pana la rasul solului. In cativa ani in Romania nu trebuie sa mai vorbim de copii care sunt abuzati, de femei care sunt abuzate, de sclavi”, a dat asigurari Catalin Predoiu.

- Moartea lui George Floyd a dat tonul cererilor pentru o reforma a poliției acuzata de brutalitate și rasism. Daca peste ocean ideea este la stadiul de proiect, in Franța, țara confruntata și ea cu proteste masive, s-au luat deja primele masuri, transmite tvr.ro. Ministrul de Interne a anunțat toleranța…

- Secretarul adjunct al Departamentului Securitații Interne din SUA, Ken Cuccinelli, a declarat duminica ca nu crede ca viața lui George Floyd ar fi fost cruțata daca ar fi fost alb, scrie CNN, potrivit stirileprotv.ro.Floyd, un barbat de culoare, a fost ucis de un ofițer de poliție alb in Minneapolis…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente", a…

- ​​Revoltele generate de moartea lui George Floyd continua în Statele Unite - tara unde cetatenii (protestatarii) "vorbesc de la egal la egal cu autoritatile". Cum vede sociologul Dani Sandu, care a trait mai multa vreme în SUA, situatia de acolo si de ce politia, care a pornit…