Stiri pe aceeasi tema

- Comparatia intre separarea familiilor de imigranti clandestini in SUA cu practicile Germaniei naziste este "intr-adevar exagerata", a afirmat ministrul american al justitiei, Jeff Sessions, pentru canalul de televiziune Fox News, citat marti de AFP, preluat de Agerpres. "Este intr-adevar exagerat.…

- "SUA nu vor deveni o tabara pentru migranti si nu vor deveni un centru de primire a refugiatilor", a declarat el. "Daca va uitati ce se petrece in Europa, daca priviti ce se petrece in alta parte, nu putem lasa ca aceasta sa se intample in SUA. Nu sub ordinele mele!", a adaugat Donald Trump, asigurand…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a anuntat Casa Alba ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent care ar fi probele pe care le-ar putea aduna impotriva sa in ancheta rusa, a declarat avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, relateaza AFP conform News.ro . Fostul primar al New Yorkului…

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…

- Copiii care intra ilegal in SUA ar putea fi separati de rudele lor, a avertizat luni ministrul justitiei american Jeff Sessions, reiterand politica 'tolerantei zero' fata de imigratia clandestina afisata de administratia presedintelui Donald Trump, informeaza France Presse. 'Nu…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, si-a anulat vizitele de lucru pe care trebuia sa le efectueze vineri si sambata in Albania si Slovenia, din cauza crizei siriene, au indicat autoritatile de la...

- Fostul ministru al Justitiei iese la rampa cu un mesaj dur pentru Tudorel Toader, dupa ce GRECO a publicat un nou raport cu privire la situatia justitiei din Romania. Monica Macovei sustine ca pentru a mai putea ramane in functie, ministrul Justitiei 'ar trebui sa se duca astazi in Parlament și sa…