Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters potrivit…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi ca secretarul american al Energiei, Rick Perry, iși va da demisia la finalul anului, potrivit Reuters preluat de mediafax.Vezi și: STENOGRAMELE INTEGRALE ale discuțiilor dintre șefii USR dupa dezvaluirile Rise Project - VIDEO Anunțul…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Ancheta, care decurge rapid,…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters, potrivit Agerpres Ancheta,…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu este sigur ca ii va cere consilierului sau Andrei Ermak sa depuna marturie in Statele Unite cu privire la ancheta sa de destituire, relateaza Reuters. Ermak, un consilier al presedintelui ucrainean, s-a deplasat la Madrid pentru…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…