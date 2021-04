Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Virginia, Ralph Northam, a ordonat duminica declansarea unei anchete dupa difuzarea de imagini in care se putea vedea cum doi politisti isi indreapta armele asupra unui militar de culoare si il stropesc pe fata cu spray paralizant, scrie Agerpres.

- Un locotenent de culoare al armatei americane a intentat un proces impotriva a doi politisti care si-au indreptat armele asupra sa si l-au stropit cu spray paralizant timpul unei opriri de trafic, potrivit BBC.

- O femeie de 22 de ani din Manchester, pe numele ei Lakeya Hadid-Alanzi, a fost oprita de politisti dupa ce acestia au observat ca tanara conducea haotic. Cauzele? Betia, dar si lipsa a doua cauciucuri, fapt care i-a ingrozit pe politisti. Agentii observasera ca masina condusa de tanara produce sunete…

- Un incident in familie la Gologanu a degenerat intr-un intreg scandal, in care au fost implicați vecinii și poliția, finalul fiind un dosar penal de amenințare intocmit pe numele unui barbat de 41 de ani. Acesta a fost liniștit de oamenii legii abia dupa ce a fost folosit spray-ul paralizant, iar la…

- Politisti care au incatusat si au improscat cu spray iritant o fetita in varsta de 9 ani, in timpul unei interventii care a avut vineri la Rochester, statul american New York, au fost suspendati luni la cererea primarului orasului, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Din nefericire, legile…

- Rebel Wilson (40 ani) a trecut printr-o experiența infricoșatoare in timpul unei vacanțe in Africa, in urma cu șase ani. Actrița australiana i-a povestit totul lui Ant Middleton, in cadrul seriei Straight Talking, de pe Sky One. Wilson a dezvaluit ca a fost rapita sub amenințarea armelor și a descris…