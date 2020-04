Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de copii risca sa nu beneficieze de vaccinurile vitale impotriva rujeolei, difteriei si poliomielitei din cauza intreruperii programelor de vaccinare, in contextul pandemiei de Covid-19, a atentionat vineri Unicef.Potrivit ultimelor informatii, majoritatea tarilor au suspendat campaniile…

- Peste 4,4 milioane de persoane au depus cereri de intrare in somaj in SUA saptamana trecuta, astfel ca numarul total al persoanelor ramase fara locuri de munca din cauza pandemiei a ajuns la 26 de milioane, o situatie comparabila cu marea criza economica din anii 1930, relateaza Associated Press,…

- Federația din China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, le-a transmis cluburilor sa reduca salariile tuturor angajaților cu 30%, pentru a taia astfel cheltuielile din aceasta perioada in care activitațile sportive sunt suspendate. Luni, presedintele clubului Guangzhou RF a afirmat ca…

- Tot mai mulți oameni vor avea nevoie de ajutor guvernamental, deoarece companiile continua sa iși inchida ușile și sa trimita munictorii acasa pentru a limita raspandirea coronavirusului. Este cel mai mare numar de cereri de șomaj din istorie, de cand departamentul a inceput sa monitorizeze și sa…

- Aproximativ 8,3 milioane de persoane risca sa ajunga intr-o stare de saracie accentuata din cauza consecintelor economice ale pandemiei de COVID-19, a afirmat miercuri Comisia Economica si Sociala a Natiunilor Unite pentru Asia Occidentala (CESAO), citata de AFP, potrivit Agerpres.Acestei…

- Zeci de milioane de oameni risca sa isi piarda locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unei analize a Organizatiei Internationale a Muncii (OIM), o agentie a ONU, care se asteapta ca numarul acestora sa fie peste cele 25 de milioane de persoane prevazute intr-o estimare facuta…

- Muzicienii britanici au pierdut, potrivit unei estimari, 13,9 milioane de lire in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Sindicatului Muzicienilor (MU) din Regatul Unit, informeaza Press Association. Un sondaj comandat de sindicat - ale carui rezultate au fost analizate vineri -…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…