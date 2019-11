Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al metropolei New York, a facut marti inca un pas spre candidatura la Casa Alba, inscriindu-se in alegerile primare ale democratilor si in statul Arkansas, transmite AFP. 'Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate', a transmis el pe Twitter. 'Trebuie sa-l batem pe Trump. El ne-a inselat in fiecare etapa', a adaugat miliardarul in varsta de 77 de ani. Intrarea sa in cursa a bulversat situatia in tabara democrata, amenintandu-i mai ales pe candidatii moderati, in primul rand pe fostul vicepresedinte…