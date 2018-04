Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters.



Intrebata daca cineva din departament l-a insotit pe Pompeo, care este persoana nominalizata de presedintele american Donald Trump pentru conducerea diplomatiei americane, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a raspuns: "Nu".



La briefingul zilnic de presa, Nauert a spus ca ea nu este in masura sa intre in detalii.…