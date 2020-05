Stiri pe aceeasi tema

- Liderii comisiilor de politica externa din Congresul Statelor Unite au trimis vineri scrisori in peste 50 de tari, cerand sustinere pentru participarea Taiwanului la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul eforturilor de combatere a coronavirusului, transmite Reuters. Taiwanul nu este stat…

- In ultimele trei luni, retorica Washingtonului și Beijingului a escaladat ajungand la niveluri nemaiatinse pana acum de decenii. Și nu este vorba doar de retorica. La varful regimului Xi Jinping exista temeri ca o coaliție condusa de Statele Unite ar putea pune in pericol insași existența puterii de…

- Statele Unite ale Americii au solicitat Chinei sa inchida definitiv pietele de animale vii, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo, mentionand legaturile dintre acestea si bolile zoonotice, potrivit Reuters.Noul coronavirus ar fi aparut intr-o piata din Wuhan (centrul Chinei) la…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca este prea devreme sa se discute despre consecinte pentru China cu privire la ceea ce responsabilii americani considera ca ar fi lentoarea cu care Beijingul a semnalat amploarea crizei coronavirusului in China, informeaza Reuters. SUA au…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…

- Trei angajati ai misiunii diplomatice americane la sediul din Geneva al Natiunilor Unite au contractat noul coronavirus, dar sunt in 'stare buna', a declarat joi pentru Reuters un purtator de cuvant, refuzand sa dea detalii. Secretarul de stat Mike Pompeo a afirmat marti ca un mic numar de angajati…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a anuntat marti ca "o mana de angajati" ai Departamentului de Stat de peste tot din lume au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: COVID se extinde RAPID - Primul caz de coronavirus confirmat in…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…