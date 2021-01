Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden. Donald Trump a anunțat ca nu va lua parte la ceremonie. Relatiile dintre Trump si Pence s-au degradat substantial dupa ce vicepresedintele in exercitiu a confirmat joi,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, în speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, scrie agenția DPA, citata de Agerpres.FBI ofera…

- Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul american din 3 noiembrie, transmit Reuters, AFP si EFE. Aceasta este ultima etapa inaintea investirii lui Joe Biden, intr-o ceremonie prevazuta pentru 20 ianuarie. Vicepresedintele republican in…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…