Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat ca, in circa șase saptamani, marile companii farmaceutice din Statele Unite ar putea incepe sa testeze un vaccin impotriva coronavirusului, a scris, marți, bloomberg.com, potrivit MEDIAFAX.Zilele acestea, președintele Donald Trump i-a chemat la…

- „Riscul de raspândire a noului coronavirus în Statele Unite este foarte scazut”, a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutând actiunile guvernului sau în lupta împotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si pe rivalul in alegeri al acestuia Benny Gantz, saptamana viitoare, pentru a discuta despre planul pentru pace in Orientul Mijlociu al Casei Albe, a declarat joi vicepresedintele american Mike…

- Președintele american Donald Trump i-a invitat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe rivalul sau politic Benny Gantz la Washington saptamâna viitoare pentru a discuta despre planul de pace al Casei Albe în Orientul Mijlociu, a declarat joi vicepreședintele Mike Pence, potrivit…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort, informeaza joi AFP, citata de Agerpres."Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…