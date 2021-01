Stiri pe aceeasi tema

- Centre sanitare de pe intreg teritoriul SUA s-au vazut nevoite sa inceapa sa anuleze mii de programari pentru vaccinare anti-COVID-19 pe fondul penuriei de doze, lucru care ingrijoreaza si nedumereste oficialitatile sanitare, transmite EFE. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid…

- Medicul Eduard Egri, din Sibiu, se simte frustrat ca, joi, cand „se anunța ca are balta pește”, adica apar locuri noi pentru vaccinare, el nu a reușit, timp de 3 ore, sa „pescuiasca” niciunul pentru pacienții sai, pentru ca platforma cedeaza. „Frustrarea atinge cote maxime”, spune medicul, conform…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, vindecat de Covid, reclama ca angajații centrului de vaccinare al Spitalului de Urgența au ajuns la limita de epuizare deoarece vaccineaza de cinci ori mai multe persoane decat fusese planificat, in lipsa centrelor. Valentin Ivancea…

- Belgia studiaza posibilitatea modificarii strategiei sale de vaccinare impotriva COVID-19, din cauza noii tulpini descoperite in Marea Britanie si numarului insuficient al dozelor de vaccin, propunerea analizata fiind ca prima doza de vaccin sa fie administrata la cat mai multe persoane si administrarea…

- 302 centre de vaccinare anti-COVID au fost identificate pana in prezent in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii. Alte 597 de spatii, in afara unitatilor sanitare, au fost stabilite pentru pentru etapele de vaccinare II si III. „Pana…

