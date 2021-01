Mii de soldati din Garda Nationala a SUA vor continua sa intareasca securitatea orasului Washington pana la jumatatea lui martie, dintre care 5.000 vor avea ca misiune sa protejeze Capitoliul, in contextul in care procesul de destituire a lui Donald Trump urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, a anuntat luni Pentagonul, noteaza AFP. Circa 13.000 de rezervisti din Garda Nationala mai erau luni in capitala federala, la aproape trei saptamani dupa asaltul manifestantilor pro-Trump asupra Capitoliului, soldat cu cinci morti, a informat secretarul american interimar al armatei terestre, John Whitley. Aproximativ…