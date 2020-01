Michael Flynn, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a cerut permisiunea unui judecator de a-si retrage declaratia de recunoastere a vinovatiei in ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP.



In decembrie 2017, Flynn a pledat vinovat la acuzatia ca i-a mintit pe anchetatorii FBI in privinta contactelor sale cu Serghei Kisliak, pe atunci ambasadorul Rusiei in SUA, in momentul tranzitiei intre presedintiile Obama si Trump.



Potrivit avocatilor lui Flynn, procurorii nu au respectat acordul referitor…