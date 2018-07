Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump anchetat in prezent, s-a distanțat de președintele american, afirmand ca, in cazul in care va fi pus sub acuzare, „prioritatea” sa va fi sa-și apere familia și nu președintele, potrivit unui interviu difuzat luni și citat de AFP.

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat astazi intr-un interviu pentru ABC News ca pe primul loc in viata sa sunt familia si tara, fara un cuvant despre Donald Trump. De data acesta are o cu totul alta abordare fata de Trump, spunand ca nu este de acord sa fie demonizat FBI-ul,…

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a platit 400.000 de dolari pentru a obtine o intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, afirma surse citate de BBC News online. Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a platit 400.000 de dolari pentru a obtine o intrevedere cu omologul…

- "In numele Comisiei nationale de candidaturi, am responsabilitatea si onoarea de a va propune ca presedinte al Consiliului de Stat si de ministri al Republicii Cuba pe tovarasul Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez", a declarat in fata Adunarii presedinta acestei comisii, Gisela Duarte.Numirea…