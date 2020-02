Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Fostul primar din South Bend (statul Indiana), Pete Buttigieg, s-a impus la limita in fata senatorului de Vermont, Bernie Sanders, in adunarile electorale (caucus) din statul Iowa, a informat joi seara Partidul Democrat la capatul unei numaratori haotice si controversate care a durat trei zile, informeaza…

- Pete Buttigieg conduce în alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN. În urma rezultatelor primite de la 62% din secțiile de…

- Pete Buttigieg conduce in alegerile din Iowa, prima confruntare din cadrul cursei pentru selectarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.In urma rezultatelor primite de la 62% din…

- The New York Times (NYT) a anuntat duminica seara ca sustine in premiera doua candidate in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, pe senatoarele Elizabeth Warren si Amy Klobuchar, fiind pentru prima data cand publicatia nu se poate pronunta in favoarea unui singur nume, informeaza luni AFP si dpa,…

- Cei șase politicieni înscriși în cursa pentru obținerea nominalizarii din partea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale de anul acesta din Statele Unite au participat marți seara la o dezbatere televizata în statul Iowa, informeaza Mediafax citând Reuters.…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican, potrivit Mediafax. …