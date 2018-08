Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, relateaza vineri Reuters. Planurile Departamentului…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand aceasta isi va schimba comportamentul, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Reuters. 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta…

- Administratia Donald Trump a transmis Rusiei ca nu va tolera noi ingerinte electorale, afirma John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: AriaDNA si 'firul scurt'. Se anunta CUTREMUR in justitie John Bolton…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat joi ca a convenit de principiu cu omologul sau american John Bolton, consilierul Casei Albe, redeschiderea canalelor de comunicare intre ministerele de externe si ale apararii ale celor doua state, transmite Reuters, preluand…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters,…

- Șefii țarilor UE la summitul de la Bruxelles au decis sa prelungeasca sancțiunile impotriva Rusiei pentru inca șase luni, informeaza Reuters citand o sursa diplomatica. „A fost o discuție foarte scurta despre Rusia, Ucraina și Acordurile de la Minsk, care au dus la o decizie politica de a prelungi sancțiunile…