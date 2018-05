Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a fost operata la rinichi, luni. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii avea probleme cu rinichii, conditia ei nefiind insa una foarte grava. Melania Trump a fost operata la rinichi, iar operatia a decurs foarte bine, potrivit directorului de comunicare al Primei Doamne. “In aceasta…

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters."Premierul a declarat in luna…

- Trupele americane nu se vor retrage din Siria pana cand nu isi vor indeplini toate obiectivele, a anuntat, duminica, Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Problema capacitatii excedentare de productie a otelului trebuie tratata intr-un forum global, pentru a evita escaladarea disputelor comerciale, a afirmat marti seful Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Angel Gurria, ca reactie la planurile presedintelui american Donald Trump…