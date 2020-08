Stiri pe aceeasi tema

- Allan Lichtman, istoric și profesor la American University, devenit celebru pentru faptul ca a anunțat corect, cu luni inainte de alegeri, caștigatorul fiecarei curse prezidențiale din Statele Unite din 1984 incoace, a dat verdictul pentru 2020: Joe Biden il va invinge pe Donald

- Despre ea se spune ca ar fi cea mai frumoasa prima doamna din istoria Statelor Unite. Dar iata cum arata Melania Trump fara machiaj. Desigur este foarte greu sa obții astfel de imagini. Melania de cind este prima doamna nu a fost niciodata surprinsa nearanjata, transmite ea.md. Totuși exista citeva…

- Drapelul american a fost coborat luni dimineata de pe consulatul Statelor Unite din Chengdu, la trei zile dupa ce a fost inchis de Beijing, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea chineza, noteaza France Presse. Guvernul chinez a ordonat vineri inchiderea acestei reprezentante diplomatice, ca represalii…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…

- O sculptura in lemn a primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost incendiata in apropiere de orasul sau natal, Sevnica, din Slovenia, in noaptea de 4 iulie, in timp ce americanii celebrau Ziua Independentei, a anuntat artistul care a comandat sculptura, transmite Reuters.

- Pandemia de COVID-19 a facut ca un numar tot mai mare de occidentali sa considere China drept o putere de prim-plan, cu o influenta a SUA in scadere, potrivit unui studiu publicat marti si citat de France Presse. Un amplu sondaj de opinie pe aceasta tema a fost realizat in randul francezilor,…

- Unul dintre motivele pentru care prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, si-a intarziat mutarea de la New York la Casa Alba, in 2017, a fost renegocierea acordului prenuptial cu presedintele Donald Trump, se arata intr-o carte despre viata fostului manechin, ce va fi lansata saptamana viitoare.