Melania Trump s-a intors la Casa Alba sambata dupa o spitalizare de cinci zile in urma unei interventii pentru o problema benigna la rinichi, informeaza AFP. "Ea se recupereaza confortabil si are in continuare un moral foarte ridicat", a indicat purtatoarea de cuvant a Primei Doamne a SUA, multumind miilor de persoane care i-au trimise mesaje. Fostul manechin sloven, in varsta de 48 de ani, a fost internata in cursul saptamanii la spitalul militar Walter Reed din Bethesda (Maryland), in apropiere de Washington. Cea de-a treia sotie a lui Donald Trump, foarte discreta de la sosirea sa la Casa Alba,…