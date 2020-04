Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare ce impun intre altele inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale", informeaza AFP. El a evocat totodata o scadere a ratelor de contaminare cu noul coronavirus. "Daca graficul se aplatizeaza si scade rata de infectare, este pentru ca distantarea sociala functioneaza", a spus guvernatorul Andrew Cuomo in conferinta presa zilnica. Distantarea sociala "trebuie sa continue si activitatile neesentiale vor ramane inchise…