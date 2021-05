Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatori si apropiati ai lui George Floyd au defilat duminica la Minneapolis pentru a comemora un an de la moartea afroamericanului in timpul arestarii sale de catre un politist alb, intr-un caz care a generat un val de emotie in lume si ample proteste antirasiste in SUA, relateaza AFP si Reuters,…

- Procesul a trei politisti implicati in moartea afro-americanului George Floyd a fost amanat joi din august 2021 pana in martie 2022 de catre un magistrat din statul Minnesota, care a decis sa lase justitia federala sa se pronunte prima, transmite AFP. Politistul alb Derek Chauvin, care l-a…

- „Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu s-ar fi retras sa delibereze”, a declarat Biden, in Biroul Oval, potrivit Agerpres. „Este o familie buna”, a adaugat liderul de la Casa Alba, care a evocat „angoasa” asteptarii deciziei juriului…

- Dupa trei saptamani de audieri, juriul din procesului fostului polițist Derek Chauvin, judecat ca l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, s-a retras sa delibereze verdictul. Luni, avocații acuzarii si apararii și-au sustinut pledoariile finale. Un impresionant dispozitiv de securitate a fost mobilizat…

- Fostul politist Derek Chauvin a declarat joi ca refuza sa depuna marturie la procesul in care este judecat pentru moartea afro-americanului George Floyd la Minneapolis anul trecut, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Invoc astazi dreptul meu la amendamentul al 5-lea din Constitutie, a spus…

- Presiunea exercitata pe gâtul lui George Floyd de catre agentul Derek Chauvin „a încalcat regulile” în vigoare în cadrul poliției din Minneapolis, a declarat luni șeful forțelor de ordine din acest ora din nordul Statelor Unite, relateaza AFP și Reuters. Aceasta…

- Procesul deschis la tribunalul din Minneapolis impotriva lui Derek Chauvin, politistul din dosarul mortii afro-americanului George Floyd, intra luni intr-o noua etapa, cea a pledoariilor principale, transmit Reuters si AFP.

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd în cadrul unui acord între parțile implicate în procesul civil, dupa ce acesta a murit în luna mai 2020 în timp ce era încatușat și imobilizat la pamânt de ofițerii de poliție ai…