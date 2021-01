Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti antifascisti si protestatari impotriva guvernului au devastat miercuri un sediu al Partidului Democrat si alte cladiri. Au avut loc ciocniri cu politia la Seattle si Portland, in statele Washington, respectiv Oregon din nord-vestul SUA. Protestarii demonstrau impotriva ceremoniei de investitura…

- Uniunea Europeana se inarmeaza cu capacitatea de a impune tarife impotriva SUA si altor rivali comerciali care refuza rezolvarea conflictelor, dupa blocarea de catre Washington a unui organism de apel al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), transmite Reuters, conform news.ro. Cu o zi…

- Cei patru manifestanți care au murit in SUA in timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, in timp ce Congresul se pregatea sa certifice victoria lui Joe Biden, au fost identificați. Este vorba de doua femei și doi barbați, cu varste intre 34 și 55 de ani, a anunțat poliția din Washington.

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca „multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters.

- Aceasta enclava liberala din Oregon se teme de confruntari armate, dupa luni de manifestatii si de tensiuni intre activisti de extrema dreapta, activisti de extrema stanga si politia federala. Dupa ce presedintele republican in exercitiu Donald Trump si-a proclamat realegerea impotriva democratului…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Hackerii rusi au incercat de mai multe ori in acest an sa sparga conturile de e-mail ale Partidului Democrat din statele americane California si Indiana, precum si ale unor think-tank-uri (institute de studii strategice) influente din Washington si New York, precizeaza Reuters, preluata de Agerpres.