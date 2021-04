Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea presedintelui Joe Biden este privita in mod favorabil de majoritatea americanilor la 100 de zile de la preluarea mandatului, potrivit rezultatelor a doua sondaje de opinie date publicitatii duminica, doua treimi apreciind in special modul de gestionare a pandemiei de catre actualul locatar…

- Administratia presedintelui Joe Biden le-a cerut agentiilor americane de imigratie sa nu mai foloseasca expresia controversata "strain ilegal" în legatura cu migrantii, relateaza DPA.Formula a fost des utilizata de administratia fostului presedinte Donald Trump, aparând frecvent…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a lansat un apel vineri de la Atlanta la raspuns in fata violentelor carora le sunt victime americanii de origine asiatica, subliniind ca multi dintre ei traiesc acum in "frica", noteaza AFP. Tune in as President Biden delivers remarks from Atlanta, Georgia. https://t.co/kM81qtjrDK—…

- ​Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters citata de Agerpres. Trump a spus ca este angajat sa îsi sprijine colegii republicani în încercarea…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat miercuri adoptarea de catre Congres a unui plan gigantic de relansare economica in valoare de 1.900 miliarde de dolari care le ofera americanilor, potrivit lui, ''sansa de a reusi'', relateaza AFP. ''Aceasta lege le ofera celor care sunt coloana…

- Presedintele american Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de lansare de 1.900 de dolari, spunand ca SUA "au disperata nevoie" de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa, anunța AGERPRES. "Am…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca actualul Guvern iși bazeaza toata strategia pe banii europeni din Mecanismul de Reziliența, insa aceste fonduri ar putea veni in Romania cel mai devreme in toamna acestui an. Tudose arata ca mai sunt inca multe obstacole de trecut și pot sa apara foarte multe…

- Noul presedinte american Joe Biden a avut marti o convorbire cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru prima data de la instalarea sa la Casa Alba, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte aflate in centrul unor tensiuni dintre cele doua tari, relateaza AFP. ''L-am contactat…