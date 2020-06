Stiri pe aceeasi tema

- Luptele de strada iau amploare in America, la mai bine de o saptamana de cand au inceput protestele violente, dupa uciderea afro-americanului George Floyd. Cinci polițiști au fost impușcați de protestatari iar alții au fost agresați. Protestatarii nu se limiteaza la violențele impotriva forțelor de…

- Moartea lui George Floyd, filmata de aproape și mediatizata in intreaga lume, istoria abuzurilor poliției și a discriminarii la adresa populației de culoare din SUA, raspunsul agresiv al autoritaților, dar și climatul politic tensionat intreținut inclusiv de administrația lui Donald Trump sunt ingredientele…

- A ieșit la iveala legatura dintre barbatul de culoare, George Floyd și ucigașul sau, polițistul Derek Chauvin. Cei doi au fost colegi la același club din Minneapolis, pana anul trecut. Dezvaluirea a fost facuta chiar de fosta proprietara a localului pentru un post local de televiziune. Fosta patroana…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse, potrivit AGERPRES.Mania…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.

- Furia provocata de moartea unui barbat de culoare pe mana Politiei de la Minneapolis a alimentat noi revolte in noaptea de vineri spre sambata si s-a extins in alte orase din Statele Unite, in pofida inculparii unuia dintre agentii implicati in aceasta drama, relateaza...

- Uciderea lui George Floyd, un cetatean american oarecare, de catre mai multi politisti prin folosirea excesiva a fortei a generat o reactie teribila in rindul populatiei, dupa ce postul CNN a difuzat cele 10 minute de adevarata tortura nejustificata, in care americanul de culoare a mai apucat sa repete…