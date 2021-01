Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi avocati au parasit echipa ce urmeaza sa-l apere pe fostul presedinte american Donald Trump in procesul de impeachment in Senat, au transmis CNN si alte media americane, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit pentru prima oara deschis despre punerea sub acuzare a predecesorului sau și despre șansele de reușita ale procesului din Senat pentru o condamnare a lui Donald Trump. Intr-un scurt interviu pentru CNN, președintele Biden spune ca procesul „trebuie sa aiba loc”.

- Președintele american Donald Trump și-ar putea anunța intenția de a candida la cea mai inalta funcție din stat in 2024, in ziua inaugurarii lui Joe Biden, care și-a anunțat victoria in alegeri, scrie presa americana. The Daily Beast, referindu-se la sursele sale, a anunțat ca Trump examineaza diferite…

- La mai bine de doua saptamani de la anuntarea infrangerii sale in alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Echipa democratului a luat imediat nota de o etapa…

- La mai bine de doua saptamani de la anuntarea infrangerii sale in alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters. Echipa democratului a luat imediat nota de o etapa care permite ''un…

- „Timpul va spune”: Donald Trump a vorbit vineri pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri prezidențiale impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP, noteaza Hotnews. Președintele a ținut o conferința de pe peluza Casei Albe despre pandemia de Covid-19, primul sau discurs public de la anunțarea…

- Joe Biden mai obține 11 voturi electorale, distanțandu-se și mai mult de actualul președinte Donald Trump. El ajunge la un scor de 290 de voturi electorale, in condițiile in care pentru a caștiga scrutinul erau necesare 270 de voturi.

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…