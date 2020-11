Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state americane au profitat marti de referendumurile care insotesc in mod traditional alegerile prezidentiale americane pentru a-si relaxa legislatia privind drogurile, incepand cu Oregon, care a dezincriminat detinerea asa-numitelor droguri „dure” pentru uz personal, o premiera in Statele…

- Mai multe state americane au profitat marti de referendumurile care insotesc in mod traditional alegerile prezidentiale americane pentru a-si relaxa legislatia privind drogurile, incepand cu Oregon, care a dezincriminat detinerea asa-numitelor droguri "dure" pentru uz personal, o premiera in Statele…

- Numaratoarea voturilor exprimate la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii sugereaza ca scorul va fi mai strans decat aratau sondajele de opinie, ambii candidați trecandu-și in cont victorii in cateva state-cheie, scrie hotnews. Intr-o declarație data dupa miezul nopții (ora Washingtonului),…

- Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de vest a SUA, marti la…

- Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE preluat de agerpres. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sfidat duminica amenintarile Washingtonului cu privire la posibile sanctiunii impotriva tarii sale in urma achizitiei si testarii sistemelor antiaeriene rusesti S-400, relateaza AFP. ''Oricare ar fi sanctiunile voastre, nu intarziati sa le aplicati !'',…

- Procesul de votare anticipata in persoana a inceput vineri in patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.Alegatorii se pot prezenta la urne in Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming, potrivit agerpres.ro. Citește și: Lovitura devastatoare…

- Procesul de votare anticipata in persoana a inceput vineri in patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa. Alegatorii se pot prezenta la urne in Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming. Vineri dimineata, sute de persoane au format cozi de asteptare la o sectie…