- Mai multe organizații nonguvernamentale au depus plangere la administrația americana, denunțand totodata un numar important de histerectomii, care au fost practicate asupra migrantelor dintr-un centru de detenție din Georgia, relateaza Agerpres.O infirmieraa Centrului Privat de Detenție din Georgia…

- Secretarul american interimar pentru securitate interna, Chad Wolf, i-ar fi recomandat unui fost important colaborator al sau sa inceteze sa mai furnizeze evaluari cu privire la amenintarea ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si sa minimalizeze activitatea militantilor pentru…

- Un fost oficial al Departamentului american pentru Securitate Interna (DHS) in administratia Trump a declarat ca aceasta ignora si chiar minimalizeaza amenintarea crescanda a terorismului domestic de extrema dreapta care a ajuns la un nivel alarmant - unul incomparabil cu grupurile radicale de stanga.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, joi, recursul depus de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) impotriva decizia Curtii de Apel Bucuresti din data de 4 august de anulare a carantinei in localitatea prahoveana Gornet.

- Potrivit publicatiei New York Times, seful de la Casa Alba a luat in calcul aceasta idee in 2017, transmite stirileprotv.ro. Jurnalistii americani o citeaza pe Elaine Duke, care in acea perioada era sefa Departamentului de Securitate Interna. Potrivit acesteia, Trump i-a sugerat acest plan, dupa ce…

- Un nou regulament conform caruia studentii straini ale caror cursuri se desfasoara online trebuie sa iasa din Statele Unite va fi definitivat in luna iulie si se va aplica pentru un semestru, a anuntat marti Ken Cuccinelli, director adjunct al Departamentului pentru Securitate Interna american, potrivit…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis joi ca autoritatile ii pot deporta rapid pe unii solicitanti de azil, inainte ca acestia sa compara in fata unui judecator, o decizie echivalenta cu o victorie pentru adminstratia Trump, transmit dpa si Reuters. Speta ajunsa la Curtea Suprema s-a…