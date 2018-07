Stiri pe aceeasi tema

- Luare de ostatici intr-un supermarket din Los Angeles. Un barbat inarmat si-a impuscat bunica si o alta femeie, dupa care s-a baricadat intr-un supermarket unde a ucis o a treia femeie, inainte de a fi arestat, dupa o confruntare de cateva ore cu politia, scrie presa americana. Un reprezentant al poliției…

- Un barbat inarmat si-a impuscat bunica si o alta femeie, dupa care s-a baricadat intr-un supermarket unde a ucis o a treia femeie, inainte de a fi arestat, dupa o confruntare de cateva ore cu politia. Incidentul s-a petrecut sambata la Los Angeles, informeaza...

- O femeie a fost ucisa si doua ranite in timpul unei luari de ostatici intr-un magazin din Los Angeles, in America. Un barbat care era urmarit de politie a intrat in magazin si s-a baricadat in interior, luand ostatici...

- Un tanar a impușcat doua femei, intre care s-a numarat și bunica lui, dupa care a pornit intr-o cursa nebuna pe strazile Los Angeles-ului, pentru a scapa de politie. El a ajuns sa ia ostatici intr-un supermarket, unde o tanara a fost impușcata mortal.

- Un barbat a tinut captivi ore bune mai multi clienti ai unui supermarket din Los Angeles unde se refugiase dupa ce isi impuscase bunica si iubita. Incidentul s-a petrecut sambata seara (ora locala) și s-a soldat cu un mort.

- Politia din Los Angeles a arestat un barbat care a luat mai multi ostatici si s-a baricadat intr-un magazin, punand capat unei interventii de trei ore in urma careia o femeie si-a pierdut viata, relateaza Reuters.

- Autoritatile au comunicat ca incidentul nu ar avea legatura cu terorismul, scrie news.ro. Politia din Paris a confirmat pentru CNN ca are loc o interventie la Rue des Petites Ecuries in arondismentul 10 al capitalei Frantei. Zona a fost izolata de catre ofiteri. Martorii sustin ca barbatul…