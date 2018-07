SUA lovitură pentru Putin: Trump nu recunoaște anexarea Crimeei Pompeo a declarat ca, in acord cu aliatii, partenerii si comunitatea internationala, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea si se angajeaza sa isi continue politica pana la restabilirea integritatii teritoriale a Ucrainei. El a adaugat ca Rusia trebuie 'sa inceteze ocuparea Crimeei' si ca actiunile Moscovei au determinat izolarea de comunitatea internationala. DPA mentioneaza ca declaratia lui Pompeo a fost facuta in contextul unor speculatii potrivit carora SUA ar putea face Rusiei concesii privind Crimeea, dupa intalnirea de lunea trecuta, de la Helsinki, a presedintilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

