- Ar fi posibil ca Washingtonul sa impuna sanctiuni impotriva companiilor europene care fac afaceri cu Iranul dupa retragerea SUA din acordul nuclear, a declarat John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, in cadrul unui interviu acordat postului CNN. Intrebat…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii va primi marti pe ministrii de externe ai Germaniei, Frantei si Marii Britanii, carora li se va alatura apoi si omologul lor iranian, a anuntat vineri UE intr-un comunicat, relateaza AFP. Aceste intrevederi vor avea loc la o saptamana dupa…

- Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos". Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru. "Dupa consultari…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- "Fie ne vor fi oferite garantii de catre celelalte parti semnatare, fie vom urma propriul drum", a declarat Hassan Rohani."Ne-am gandit la toate scenariile si am luat masurile necesare. Statele Unite vor avea cel mai mult de pierdut in acest caz", a subliniat Rohani, citat de cotidianul…

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…