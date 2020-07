SUA lovesc iar: Au cumpărat toată producția mondială de remdesivir pe trei luni BRUXELLES, 2 iul - Sputnik, Daniela Porovaț. Dezvaluirea ca americanii au cumparat toata producție pe urmatoarele trei luni de redemsivir, un medicament care funcționeaza impotriva coronavirusului, a fost facuta de publicația The Guardian, care a atras atenția ca pentru restul lumii medicamentul nu va mai fi disponibil in urmatoarea perioada. Singurul medicament care ar putea trata coronavirusul: Anunțul OMSSUA au procedat la fel de agresiv și in cazul crizei maștilor sanitare la inceputurile pandemiei, cand deturnau comenzile altor țari, inclusiv ale așa numiților aliați din Europa,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

