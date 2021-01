Stiri pe aceeasi tema

- Victima, un barbat de 68 de ani, s-a spanzurat intr-un salon al Spitalului de Urgenta din Galati rezervat bolnavilor infectati cu noul coronavirus. Pacientul a fost gasit de medicul de garda, care a efectuat manevre de resuscitare si a anuntat Politia.

- Liderii democrati din Congresul SUA au facut apel joi la republicani sa accepte infrangerea la alegeri a presedintelui in exercitiu Donald Trump si sa se concentreze mai bine pe problema pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Republicanii "sunt angajati acum intr-un teatru al absurdului…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta.Vezi și: OMS cere ca scolile sa ramana deschise, ingrijorata de explozia de cazuri din Europa:…

- Democratii si-au consolidat la alegerile de marti majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat posturile de televiziune Fox News si ABC, preluate de agentiile internationale de presa.Vezi și: Rasturnare de situatie la pariuri - Donald Trump, favorit pentru prima dataPartidul…

- ALEGERI SUA 2020. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie sa poata ramane presedintele Statelor Unite ale Americii", a spus candidatul democrat Joe Biden, care conduce in sondaje, anticipand o iarna sumbra pentru tara cel mai puternic afectata de pandemie, cu peste 222.000 de decese…

- Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cineva care este responsabil de atatia morti…

- Donald Trump a revenit la Casa Alba, dupa ce in weekend a fost spitalizat ca sa fie tratat impotriva coronavirusului, și a transmis americanilor un mesaj pe Twitter: „Nu va temeți de COVID. Nu il lasați sa va domine viața”. Aceste cuvinte au provocat dezgust și furie celor care și-au pierdut apropiații…