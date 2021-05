Liz Cheney, fiica fostului vicepresedinte american Dick Cheney, a fost inlaturata miercuri din functia de numar 3 al Partidului Republican in Camera Reprezentantilor, in urma criticilor sale fata de fostul presedinte Donald Trump si afirmatiile acestuia despre presupusa fraudare a alegerilor din noiembrie, transmit Reuters si AFP.



Semn al influentei puternice pe care Trump o pastreaza in tabara sa politica, cei 212 de republicani din Camera Reprezentantilor au decis, prin vot secret, inlaturarea colegei lor din ierarhia republicana la putin timp dupa ora locala 09.00 (13.00 GMT),…