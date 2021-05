Republicanii vor vota miercuri in Congres pentru a decide daca o elimina din ierarhia lor pe Liz Cheney, cazuta in dizgratie pentru criticile repetate la adresa lui Donald Trump, a anuntat luni liderul lor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, citat de AFP. "Dupa ce v-am ascultat pe multi dintre voi in ultimele zile, este evident ca avem nevoie de o schimbare. Din aceasta cauza, va puteti astepta la un vot pentru demiterea" lui Liz Cheney, numarul trei al partidului in camera inferioara, "miercurea aceasta", a scris el intr-un mesaj adresat grupului sau parlamentar. Fiica fostului vicepresedinte…