Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte de primele audieri publice foarte asteptate din ancheta pentru destituirea presedintelui Donald Trump, democratii au dezvaluit marti seara calendarul celor opt depozitii prevazute saptamana urmatoare in fata camerelor de televiziune, in Congresul american, relateaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca presedintia l-a costat intre doua si cinci miliarde de euro, bani pe care i-ar fi castigat daca ar fi continuat sa isi conduca afacerile in loc sa intre in politica, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba nu si-a sustinut…

- Refuzul administratiei Trump de a coopera cu Congresul in ancheta in vederea destituirii presedintelui este o "tentativa ilegala de a ascunde faptele", a acuzat marti lidera democratilor din Congres, Nancy Pelosi, citata de AFP. Anuntul Casei Albe este "pur si simplu o alta tentativa de…

- Lidera democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat asigurari vineri ca faptele care au dus la declansarea unei proceduri de destituire impotriva lui Donald Trump sunt "incontestabile", relateaza AFP potrivit Agerpres Casa Alba e zguduita de un scandal declansat de sesizarea de catre…

- Lidera opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden, in timp ce presedintele…

- Lidera opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden,…

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…

- Guvernul de la Bagdad a suspendat pentru o perioada de trei luni activitatea postului de televiziune arabofon Al-Hurra, finantat de Congresul SUA, dupa difuzarea sambata a unui documentar despre coruptia in randul demnitarilor religiosi, transmite AFP.