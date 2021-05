Presedinta democrata a Camerei inferioare a Congresului american, Nancy Pelosi, a indemnat marti la un "boicot diplomatic" al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a denunta incalcarea drepturilor omului in China, noteaza AFP. "Nu putem pretinde ca totul este in regula cu organizarea Jocurilor Olimpice din China", a afirmat ea in cursul unei audieri consacrate drepturilor omului si Beijingului, in contextul in care in Statele Unite se inmultesc apelurile la boicotarea acestora. "Din pacate, suntem aici pentru ca China continua sa zdrobeasca disidenta politica", a adaugat Nancy…