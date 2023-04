Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba are "incredere" in relatia sa "excelenta" cu Franta, a dat asigurari luni purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, intrebat despre afirmatiile lui Emmanuel Macron privind Taiwanul care au fost comentate pe larg in Statele Unite, transmite AFP.…

- Casa Alba a declarat joi ca are noi dovezi ca Rusia cauta din nou arme in Coreea de Nord pentru a alimenta razboiul din Ucraina, de data aceasta in cadrul unei ințelegeri care ar oferi in schimb Pyongyangului alimente și alte produse de baza necesare. Este cea mai recenta acuzație potrivit careia Rusia,…

- In timp ce razboiul cuvintelor dintre SUA și Rusia continua, Casa Alba a prezentat ultimele sale pareri despre pilotul rus care a cauzat prabușirea dronei americane MQ-9 Reaper deasupra Marii Negre, relateaza Sky News . Incidentul de saptamana trecuta – care a marcat primul contact direct intre cele…

- Președintele Chinei, Xi Jinping ,ar trebui sa discute cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. La un astfel de scenariu și-a exprimat speranța John Kirby, coordonatorul Consiliului Național de Securitate pentru Comunicații Strategice, relateaza RIA Novosti. {{668834}}Se remarca faptul ca reprezentantul…

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- La moment nu exista amenințari militare imediate la adresa Moldovei. Declarția a fost facuta de coordonatorul de comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, in cadrul briefing-ului saptamanal de la Casa Alba.

- Presedintele Joe Biden ii va transmite niste „mesaje” lui Vladimir Putin, atunci cand va rosti, marti, la Varșovia, un discurs prin care va marca implinirea unui an de la razboiul declansat de Rusia in Ucraina si va saluta totodata efortul fara precedent al NATO de a ajuta Kievul, transmite bursa.ro…

- Casa Alba a confirmat ca Rusia continua sa primeasca drone din Iran pentru a le folosi in razboiul purtat de Kremlin impotriva Ucrainei, dar nu a comentat inca intentiile Teheranului de a construi o fabrica pentru productia de drone kamikaze pe teritoriul rusesc. Declaratia a fost facuta de John…